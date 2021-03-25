Аршавин подарил квартиру в Коломягах маме перед свадьбой с Казьминой

Санкт-Петербург, 25 марта. Спор из-за недвижимости Аршавиных в петербургских Коломягах набирает обороты в Сети. ФАН решил выяснить, каким образом Татьяна Аршавина, ведущая свой стабильный бизнес, но не очень большой — с оборотом порядка 10 млн руб. в год и прибылью в 300 тыс. руб, сумела приобрести квартиру, стоимость которой превышает 100 млн руб.

Мать экс-футболиста через суд решила выселить из своей квартиры в престижном месте Приморского района вторую жену сына вместе с детьми. В ответ экс-супруга Андрея Аршавина уже со своей мамой обратились в СМИ.

Скорее всего, Аршавин решил «избавиться» от части недвижимости после истории с Юлией Барановской. До переезда в Англию (когда футболиста приобрел лондонский «Арсенал») семья Аршавина и Барановской с двумя детьми жила в шикарной квартире в Коломягах на первой половине 3-й линии.

Уже в Англии, в 2012 году, Андрей ушел от Барановской, когда она ждала третьего ребенка. В 2014 году состоялся громкий процесс по алиментам на детей, который обсуждала вся страна. Но, кроме 50% доходов, Юлия хотела и квартиру в Коломягах. В январе 2015 года долго сопротивлявшийся Аршавин сдался и подписал соглашение о передаче прав собственности. 4 марта 2015 года Юлия Барановская стала обладательницей вожделенной квартиры.

В распоряжении ФАН оказались документы, по которым в феврале 2015-го, пока оформлялись документы на первую квартиру, футболист зарегистрировал права собственности на еще одну квартиру в Коломягах — уже на улице Горной. Ничуть не хуже первой — в четыре уровня, с подвалом, двумя этажами и мансардой. Фактически сразу — в апреле 2015 года — спортсмен оформил договор дарения квартиры маме.

Официальный брак Аршавин и Казьмина заключили в 2016 году, когда шикарное жилье уже давно числилось за Татьяной Аршавиной. Таким образом, для Алисы Казьминой эта квартира стала совсем недоступна, хотя молодые и жили в ней.

Напомним, ранее ФАН писал, что Алиса Казьмина всего три дня назад выписалась из больницы, где лечилась от тяжелой формы коронавируса, с двусторонним воспалением легких. Сейчас женщина готовится к апелляции решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга о выселении из квартиры, принадлежащей бывшей свекрови. У девушки редкое аутоиммунное заболевание, из-за которого произошел некроз тканей и женщина фактически потеряла нос. Мать Алисы Казьминой говорит, что ее дочь готова покинуть дом с тремя детьми, но дать ей время на лечение и поиск жилья, которого у нее просто нет.