Донецк, 25 марта. Очередной государственной переворот на Украине приведет к капитуляции ВСУ в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, Киев не намерен отказываться от участия в конфликте на востоке Украины, поэтому прекращение войны в Донбассе возможно только при условии победы одной из сторон.

«Если народ Украины поднимет восстание, и армия встанет на их сторону, тогда возможна капитуляция Украины», — пояснил Басурин.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов согласился с мнением Басурина, выразив уверенность, что главным условием завершения войны в Донбассе является полный разгром украинских войск, передает URA.RU.

В 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на обострение конфликта в Донбассе по приказу из Белого дома.