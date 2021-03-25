Молодая вдова Грачевского не может справиться с горем после смерти супруга

Москва, 25 марта. После смерти худрука «Ералаша» Бориса Грачевского его молодая супруга Екатерина Белоцерковская осталась одна с годовалым сыном на руках.

Прошло уже больше двух месяцев со смерти Бориса Грачевского, однако жена основателя «Ералаша» до сих пор пытается пережить трагедию и научиться жить без супруга. Уход из жизни именитого режиссера стал ударом для многих коллег и поклонников его творчества. Молодая вдова даже по прошествии времени получает большое количество соболезнований и слов поддержки.

Белоцерковская часто выходит на связь с подписчиками в Instagram. Недавно она призналась, что до сих пор не может справиться с болью от потери близкого человека. Распространенное мнение, что время лечит, считает вдова, абсолютное заблуждение — она никогда не сможет забыть об этом горе. Она призналась, что даже обращалась за помощью к психологам, но специалисты не смогли ей помочь.

«Время пока бессильно. Я бы даже сказала, что с каждым днем мне становится все хуже. Не могу объяснить, почему так происходит — либо осознание приходит, либо что-то другое», — заключила Екатерина Белоцерковская.

Худрук «Ералаша» ушел из жизни 14 января на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Похоронили режиссера на Троекуровском кладбище в Москве.

Недавно вдова Грачевского поделилась архивными снимками со свадьбы с покойным супругом. Торжество состоялось в конце августа 2017 года. На мероприятие были приглашены только близкие друзья пары.