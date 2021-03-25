Работу многофункциональных центров в Дагестане признали неэффективной

Махачкала, 25 марта. Сеть многофункциональных центров (МФЦ) в Дагестане работает неэффективно. Бюджетные затраты на ее содержание втрое превышают отдачу от деятельности учреждения, заявил председатель Счетной палаты республики Билал Джахбаров на заседании регионального парламента.

По его словам, анализ работы МФЦ в республике за 2019 год выявил низкую эффективность деятельности организации. Для сравнения глава Счетной палаты привел данные по работе многофункциональных центров Татарстана, как региона близкого по численности населения.

Джахбаров сообщил, что на содержание сети центров в Дагестане из республиканского бюджета было потрачено в три раза больше средств, чем получено обратно в виде госпошлин. При этом в Татарстане деятельность МФЦ за год принесла в бюджет региона почти 200 миллионов рублей.

«В 2020 году мы провели сравнительный анализ работы МФЦ за 2019 год. Он показал, что учреждение неэффективно. Общая численность работников в МФЦ Дагестана составляет 2171 человек, в Татарстане — 750 человек. В рассматриваемый период из бюджета республики для обеспечения работы многофункциональных центров Дагестана было направлено 804, 6 миллиона рублей, в виде госпошлин в бюджет вернулось лишь 103 миллиона рублей. В Татарстане из бюджета направили 423 миллиона рублей, а получили обратно в виде госпошлин 609 миллионов рублей», — сказал председатель Счетной палаты республики, выступая перед депутатами.

Ранее ФАН сообщал, что правительство России выделило два миллиарда рублей на строительство трех многофункциональных центров в Дагестане. Соответствующий документ был подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.