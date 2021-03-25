Песков заявил, что ракетные пуски КНДР не являются угрозой для России

Москва, 25 марта. Ракетные пуски Северной Кореи не представляют опасности для Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не видит угрозы для безопасности страны в запусках ракет, которые осуществила КНДР.

«Нет, эти испытания угрозы для России не представляют», — указал Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что Москва «безусловно, самым внимательным образом наблюдает за этими испытаниями».

Ранее сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика в ночь на четверг провела ракетные испытания. Запуск баллистических ракет был осуществлен примерно в 7:00 по местному времени (1:00 по московскому) в северо-восточном направлении.