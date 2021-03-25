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Песков заявил, что ракетные пуски КНДР не являются угрозой для России

Песков заявил, что ракетные пуски КНДР не являются угрозой для России

Москва, 25 марта. Ракетные пуски Северной Кореи не представляют опасности для Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не видит угрозы для безопасности страны в запусках ракет, которые осуществила КНДР.

«Нет, эти испытания угрозы для России не представляют», — указал Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что Москва «безусловно, самым внимательным образом наблюдает за этими испытаниями».

Ранее сообщалось, что Корейская Народно-Демократическая Республика в ночь на четверг провела ракетные испытания. Запуск баллистических ракет был осуществлен примерно в 7:00 по местному времени (1:00 по московскому) в северо-восточном направлении.

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