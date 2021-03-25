Здоровье осужденного блогера Навального находится вне интересов Кремля

Москва, 25 марта. Представители Кремля не следят за состоянием здоровья осужденного блогера Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, отслеживают ли в Кремле состояние здоровья Навального. Песков отметил, что этот вопрос находится вне интересов Кремля.

«Нет, не следят, и мы никакую информацию не запрашивали», — ответил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что за состоянием здоровья осужденных наблюдает администрация исправительных учреждений, так как это входит в сферу их обязанностей.

Ранее ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального. Такое сообщение прозвучало после недостоверных слухов о том, что заключенных якобы выводят на улицу в одежде не по сезону.