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Здоровье осужденного блогера Навального находится вне интересов Кремля

Здоровье осужденного блогера Навального находится вне интересов Кремля

Москва, 25 марта. Представители Кремля не следят за состоянием здоровья осужденного блогера Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, отслеживают ли в Кремле состояние здоровья Навального. Песков отметил, что этот вопрос находится вне интересов Кремля.

«Нет, не следят, и мы никакую информацию не запрашивали», — ответил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что за состоянием здоровья осужденных наблюдает администрация исправительных учреждений, так как это входит в сферу их обязанностей.

Ранее ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального. Такое сообщение прозвучало после недостоверных слухов о том, что заключенных якобы выводят на улицу в одежде не по сезону.

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