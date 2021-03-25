Полиция Кирова задержала мужчину, ограбившего 10-летнюю школьницу

Киров, 25 марта. Правоохранители вышли на след подозреваемого в разбойном нападении на школьницу. Им оказался 35-летний житель города.

Инцидент произошел днем на Егоровской улице. Школьница играла с подругой и оставила свою сумку неподалеку. В этот момент прохожий решил украсть портфель девочки, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Заявление о преступлении поступило в полицию от родителей юной потерпевшей, сообщили в ведомстве. Они рассказали о случившемся и сообщили, что в сумке находился телефон, стоимость которого составляет восемь тысяч рублей.

Оперативники нашли грабителя по горячим следам и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит реальный срок.

Житель дагестанского Каспийска подозревается в том, что в течение одного дня дважды обокрал одну женщину, сообщал ФАН.