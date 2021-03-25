Уроженец Покрова показывал гениталии 10-летней дочери сожительницы в Подмосковье

Можайск, 25 марта. Приезжего из Владимирской области задержали по подозрению в развращении малолетней девочки. Как стало известно ФАН, уроженец Покрова показывал свой половой орган дочери сожительницы, пока женщина отсутствовала дома.

В дежурную часть полиции 24 марта обратилась жительница деревни Павлищево Можайского района Московской области. В своем заявлении она указала, что 35-летний мужчина, с которым она познакомилась некоторое время назад, надругался над ее 10-летней дочерью.

Правоохранители по данному поводу возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Силовики выяснили, что ребенок проживает в неблагополучной семье. Мать злоупотребляет спиртным и практически не уделяет внимания воспитанию свой дочери.

«Подозреваемый в насилии над ребенком любил показывать свой половой орган девочке. Это происходило, когда ее матери не было дома или она крепко спала после принятия спиртных напитков. Девочка в какой-то момент не выдержала психологической нагрузки и рассказала все родительнице», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчина и женщина познакомились в компании собутыльников. Злоумышленник приехал в столичный регион из города Покров Владимирской области. Здесь он хотел заработать много денег, однако так и не смог трудоустроиться. Как и мать потерпевшей девочки, он перебивался случайными заработками.

Подозреваемого в педофилии задержали и поместили в местный изолятор временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.