Экономист оценил законопроект об ограничении Центральным банком выдачи кредитов

Центробанк рассматривает идею ограничивать объем выдачи отдельных видов кредитов для того, чтобы предотвращать накопление рисков российскими заемщиками и замедлять чрезмерный рост необеспеченного кредитования. Об этом 24 марта сообщил ТАСС.

Изменения не коснутся ипотек и автокредитов. Таким образом, в случае принятия закона ограничения затронут в первую очередь кредитные карты, ссуды наличными и POS-кредиты.

Экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Борис Пивовар рассказал корреспонденту ФАН, кто больше всех может пострадать от данного нововведения.

«Центральный банк ведет достаточно аккуратную политику и любые ограничения или снижения чего-либо ведет к повышению прозрачности и контролируемости активов. Если взять под контроль высокорискованные кредиты и проверять их дополнительных образом, то банки, которые этим занимаются будут по-другому думать о том, давать ли безработному человеку кредит или нет», — рассказал собеседник агентства.

Борис Пивовар уверен, что конкретно у такой меры благая цель, это идет в ущерб нечистым на руку банкам, которые выдают необеспеченные кредиты.

«Более чем уверен, что частично это касается именно микрозаймов, поскольку микрокредитование одно из самых высокодоходных организаций. Хотя по масштабам этого не скажешь, когда на улицах мы видим вывески «10 тысяч до зарплаты». При этом их процентные ставки достаточно высокие, — добавил экономист. — С другой стороны, микрокредитование уже было достаточно сильно унифицировано, были предприняты соответствующие законы о микрофинансировании, в принципе, это уже не безграничный бизнес».

Эксперт подчеркнул, что часть микрофинансовых организаций, из-за инициативы пострадают.

«А надежные со точки зрения законодательства лишатся каких-либо инструментов, не более чем. Просто распределятся их активы, но люди буду продолжать кредитоваться потому что есть спрос на эту услугу, и он очевиден», — резюмировал собеседник ФАН.

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