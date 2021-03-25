В Татарстане спасли бездомную собаку с простреленной шеей. ФАН-ТВ

22 марта неравнодушные жители, заметив собаку с простреленной шей, обратились за помощью к приюту для животных. Зоозащитники незамедлительно поймали несчастного пса и передали его в ветеринарную клинику. Специалистам удалось вытащить стрелу и спасти животное.
«Слава Богу, собаке повезло — стрела прошла по касательной: вошла с одной стороны шеи через кожу, под кожей вышла на другую сторону и так застряла. Ни мышцы не были затронуты, ни какие-то жизненно важные органы», — рассказывает руководитель ветклиники Аркадий Бирев.
Теперь счастливчику предстоит реабилитация. В вольерах приюта «Кот и пес» живут около 450 собак, многие из них — со сложной судьбой.
«Пули извлекали из животных, травмы причиненные — это все было. Стрела — это, конечно, первый раз», — отмечает руководитель благотворительного фонда «Кот и Пес» Альберт Галиев.
Зоозащитники забирают собак с улиц, выхаживают, откармливают и ищут им новых хозяев. Найденышу с простреленной шеей тоже надеются найти семью.
«Собака достаточно симпатичная, харизматичная, прославилась, поэтому у нее есть шанс найти свою семью. Все-таки приют — это не то место, о котором мечтают животные. Даже вы сейчас прошли, видно, что все они сытые, довольные, игривые, но каждый тянется к вам в надежде, что вы его заберете домой», — говорит Галиев.