В Татарстане спасли бездомную собаку с простреленной шеей. ФАН-ТВ

22 марта неравнодушные жители, заметив собаку с простреленной шей, обратились за помощью к приюту для животных. Зоозащитники незамедлительно поймали несчастного пса и передали его в ветеринарную клинику. Специалистам удалось вытащить стрелу и спасти животное.

«Слава Богу, собаке повезло — стрела прошла по касательной: вошла с одной стороны шеи через кожу, под кожей вышла на другую сторону и так застряла. Ни мышцы не были затронуты, ни какие-то жизненно важные органы», — рассказывает руководитель ветклиники Аркадий Бирев.

Теперь счастливчику предстоит реабилитация. В вольерах приюта «Кот и пес» живут около 450 собак, многие из них — со сложной судьбой.

«Пули извлекали из животных, травмы причиненные — это все было. Стрела — это, конечно, первый раз», — отмечает руководитель благотворительного фонда «Кот и Пес» Альберт Галиев.

Зоозащитники забирают собак с улиц, выхаживают, откармливают и ищут им новых хозяев. Найденышу с простреленной шеей тоже надеются найти семью.