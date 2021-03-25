Рогозин анонсировал шесть космических запусков с космодрома Восточный в 2021 году

Москва, 25 марта. Роскосмос запланировал на 2021 год шесть космических запусков с космодрома Восточный. Об этом прессе сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

В случае поступления новых заказов, корпорация пересмотрит планы. Однако назвать журналистам точные цифры Рогозин отказался.

«В силу того, что коммерческие заказчики наращивают производство аппаратов, возможно появятся дополнительные заявки», — отметил в беседе с прессой глава госкорпорации.

В четверг утром, 25 марта, с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». При помощи разгонного блока «Фрегат» она доставила на целевую орбиту партию из 36 космических аппаратов с для британской сети OneWeb.