Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Армия
  /  Обновлено: 

Шойгу рассказал, как С-400 и МиГ-31 прикрыли границы России на Дальнем Востоке

Шойгу рассказал, как С-400 и МиГ-31 прикрыли границы России на Дальнем Востоке

Москва, 25 марта. Российские дальневосточные рубежи надежно прикрыты современным вооружением. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, безопасность рубежей обеспечили зенитные ракетные комплексы С-300В4, развернутые на Курилах, С-400 — на Сахалине и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ — на Чукотке.

«В целом, это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей», — указал Шойгу.

Глава Минобороны также указал, что система противовоздушной обороны Восточного военного округа имеет стратегию развития.

Новости партнеров