Политолог Простаков усомнился в новизне ментальной войны Запада против России

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков оценил в комментарии ФАН заявление советника министра обороны Андрея Ильницкого о новом типе войны, которую Запад развязал против России, — ментальном. По словам политолога, этот метод информационного воздействия на общество давно известен и существуют со времен появления государств.

Советник министра обороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий отметил в интервью журналу «Арсенал Отечества», что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией. Однако применяет новые методы войны — ментальные.

Ильницкий объяснил, что в классических войнах уничтожается живая сила, в современных кибервойнах — инфраструктура, а цель новой войны — уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной, основы общества противника. Советник подчеркнул, что ментальная война опасна тем, что ее последствия проявляются не сразу, а спустя минимум одно поколение, но повернуть ход эволюции сознания вспять невозможно.

По мнению Простакова, в ментальном методе войны Запада нет ничего нового — она используется веками. В настоящий момент изменились лишь средства информационно-психологических операций, но не их цели — деморализация противника, лишение его воли к сопротивлению, принуждение к подчинению.

«Сейчас мы имеем дело с практически неограниченным потенциалом информационного воздействия и его глобальным масштабом в связи с огромными скоростями распространения информации и всеобщим проникновением интернета и соцсетей», — отметил политолог.

Простаков добавил, что информационно-психологические операции стали неотъемлемой частью современной гибридной войны. Активные действия из зоны вооруженного конфликта переносятся в информационное поле, а сама война имеет неизбежный глобальный характер при участии в ней мировых держав. Эксперт предупредил, что Россия является одной из главных мишеней подобных гибридных атак.

Ранее американист Рафаэль Ордуханян назвал главную и единственную причину, почему за последние полвека США проиграли три крупные войны: во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Эксперт объяснил в комментарии ФАН, что Америка оказалась не готова к современным вызовам.