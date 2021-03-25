Полиция Волгограда ищет пропавшую 13-летнюю школьницу из благополучной семьи

Волгоград, 25 марта. Поиски пропавшей без вести 13-летней девочки продолжаются в столице региона.

Заявление об исчезновении ребенка поступило в отдел полиции Дзержинского района от ее матери, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. По словам женщины, девочка ушла в школу днем и не вернулась. Известно, что ранее школьница из дома не уходила, она не состоит на учете и воспитывается в благополучной семье.

Поисково-спасательные отряды со служебными собаками обследовали ближайшие к месту пропажи девочки территории, заброшенные здания, чердаки. Также правоохранители опросили одноклассников школьницы, ее друзей, знакомых и возможных свидетелей. В настоящее время поиски продолжаются.

Тело пропавшей после самоубийства сына женщины нашли в Калининградской области, сообщает ФАН.