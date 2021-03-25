Стало известно о покупке «Совкомбанком» банка «Восточный»

Москва, 25 марта. Соглашение по интеграции подписано между банком «Восточный» и «Совкомбанком».

Соглашение между «Совкомбанком» и представителями банка «Восточный» подтверждает ТАСС.

«Совкомбанк» подписал договор о приобретении пакетов акций кредитной организации «Восточный» с Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым. Предполагается, что сделка закроется в ближайшей перспективе. Стороны ожидают решения Центрального банка России и Федеральной антимонопольной службы.

Пресс-служба банка «Восточный» заявила, что «Совкомбанк» намеревается интегрировать кредитную организацию в течение года или полутора лет. Подчеркивается, что соглашение соответствует условиям рынка, однако финансовые спецификации и стоимость приобретения сторонами не раскрываются.

Некоторое время назад в Сети появились слухи о болезни президента «Совкомбанка» Ильи Бродского. Пресс-служба организации опровергла тиражируемую в СМИ информацию.