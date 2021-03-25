Бойцы ВСУ расстреляли сослуживца вместо мишени на своем полигоне в Донбассе

Киев, 25 марта. Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли сослуживца, который занимался ремонтом мишеней на стрельбище в Донбассе.

Об этом информирует офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, командование ОТГ «Север» продолжает скрывать потери личного состава подчиненных подразделений от общественности, а также настоящие причины смерти военнослужащих.

Так, 23 марта в районе поселка Дмитровка бойцы 1-й дшб 80-й бригады проводили ночные огневые учения с практической стрельбой из стрелкового оружия. Командир роты, находясь на исходном рубеже участка для стрельбы, не убедился в отсутствии людей на секторе ведения огня и дал команду стрелять.

В результате боец ВСУ, который в это время вел работы по ремонту подсветки мишеней, получил множественные огнестрельные ранения несовместимые с жизнью. Об инциденте командир бригады Шворак решил не сообщать в вышестоящий штаб, а факт смерти подчиненного позже представить результатом обстрела со стороны Народной милиции ЛНР, заключает Филипоненко.

Ранее в Луганской области на растяжке ВСУ пострадал мирный житель. Сотрудники СНБО Украины проверяют готовность войск к наступлению и ведению городских сражений.