Дробыш вспомнил «провальное» выступление Приходько на Евровидении

Москва, 25 марта. Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш с сарказмом вспомнил выступление украинской певицы Анастасии Приходько на конкурсе «Евровидение» в 2009 году.

Приходько представляла Россию на международном музыкальном конкурсе с песней «Мамо», которую исполняла на двух языках. Артистка заняла 11-е место, а затем еще не раз становилась участницей украинского национального отбора на Евровидение.

В тот год конкурс впервые в истории прошел на территории России. Победу одержал Александр Рыбак — певец белорусского происхождения, представлявший Норвегию.

Приходько вышла на сцену в белом платье, а позади нее во время выступления транслировалось необычное видео. Лицо артистки на кадрах ролика постепенно старилось. Дробыша, судя по его отзыву, номер не впечатлил.

«Приходько выступала с песней «Мамо», где она медленно «умирала», в клипе «старела», и с ее «умиранием» «умирала» вообще надежда хотя бы на первую десятку. Это было понятно еще до того, как Приходько вообще эту песню спела. У этой песни нет никаких шансов», — вспомнил он «провальное» выступление в YouTube-шоу «Алена, блин!»

В этом году на Евровидение в Роттердам поедет от России певица Манижа. Она представит песню «Русская женщина», которая уже вызвала немалый ажиотаж.