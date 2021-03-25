Макарова не простила предательство Бондарчука и не пошла на его похороны

Москва, 25 марта. Актриса Инна Макарова была так обижена на первого мужа Сергея Бондарчука, что не пришла на похороны, чтобы попрощаться с режиссером.

Инна Макарова и Сергей Бондарчук были в браке с 1947 года. Артист пылинки сдувал со своей избранницы. Казалось, что они навсегда будут вместе. Омрачила их супружескую жизнь измена режиссера.

Сначала Макарова не верила слухам, что Бондарчук изменяет ей с Ириной Скобцевой. Актеру однажды пришла «анонимка», что его жена закрутила роман на съемочной площадке фильма «Высота». Бондарчук стал требовать объяснений, но, как выяснилось, никаких романтический отношений у Макаровой не было.

В итоге пара развелась. В 1959 году Бондарчук женился на своей новой возлюбленной. Звезда «Девчат» долго не могла оправиться от случившегося и так и не простила первому мужу предательство.

Муж актрисы Михаил Перельман, принимавший участие в лечении звезды кино, предлагал супруге встретиться с Бондарчуком. Но та наотрез отказалась. Не пошла Макарова и на похороны режиссера. Тогда она сказала, что «не хочет устраивать спектаклей».

Инна Макарова умерла 25 марта прошлого года. Незадолго до смерти она попала в больницу в тяжелом состоянии.