Полиция задержала главу администрации Пензенского района

Пенза, 25 марта. Стражи порядка произвели задержание главы Пензенского района Сергея Козина. Ранее в отставку отправилось правительство всей области в полном составе.

Глава администрации Пензенского района задержан сотрудниками полиции. Он занимал эту должность с 2016 года, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Пензенской области в полном составе в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как губернатор региона Иван Белозерцев стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. ФАН сообщал об итогах работы Белозерцева на руководящем посту.