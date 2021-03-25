Сергей Шойгу анонсировал проведение парадов Победы в 28 городах РФ

Москва, 25 марта. Торжественные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в 377 городах и населенных пунктах РФ, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он уточнил, что военные парады проведут в 28 российских городах, включая Москву. В этих мероприятиях примут участие свыше 47 тысяч человек, около 1,6 тысячи единиц военной техники и более 200 воздушных судов, сообщил министр обороны на заседании коллегии МО РФ.

Как стало известно ранее, власти Москвы могут снять ограничения на массовые мероприятия в городе до 9 мая. Однако руководство столицы примет окончательное решение, исходя из эпидемиологической обстановки.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской ранее сообщил, что в этом году шествие «Бессмертного полка» готовится в двух форматах — онлайн и офлайн. В прошлом году традиционное шествие не состоялось из-за пандемии.