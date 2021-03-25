Молодая жительница Алтая до смерти забила знакомого лопатой

Бийск, 25 марта. Жительница Бийского района приехала в родное село и встретила знакомого. В процессе застолья она избила мужчину до смерти лопатой и ножом, в результате мужчина скончался.

Следствие установило, что в январе этого года 63-летний житель села в Алтайском крае встретил на улице 23-летнюю девушку, которая раньше проживала по соседству. В честь этой встречи пенсионер пригласил ее в гости и решил устроить застолье, сообщает СК РФ по региону.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, старые знакомые начали конфликтовать. В ярости девушка набросилась на мужчину и начала его избивать, сначала ножом, затем лопатой и руками. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Девушка задержана по обвинению в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности. На допросе она частично признала свою вину. Ранее селянка была судима несколько раз. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФАН сообщал о женщине в Ивановской области, которая забила молодого сожителя ножом.