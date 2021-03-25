Президент РФ пока не собирается проводить личную встречу с российским послом Антоновым

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин не планирует лично встречаться с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Об этом сообщили в Кремле.

Журналисты поинтересовались, планирует ли глава государства провести встречу с послом Антоновым, который прибыл в Москву для консультаций. В Кремле отметили, что в графике президента такого мероприятия пока не запланировано.

Ранее Антонов рассказал, что анализ российско-американских отношений состоялся в ГД РФ. По его словам, у Москвы и Вашингтона сейчас нет времени ссориться.