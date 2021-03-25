Российский траулер перевернулся при спуске на воду на норвежской верфи

Осло, 25 марта. Траулер «Мелькарт» завалился во время спуска на воду. В районе ЧП работали водолазы. Дежурный менеджер станции отметил, что инцидент не приведет к загрязнению моря.

Рыболовное судно «Мелкарт» длиной 53 метра опрокинулось на бок в норвежском Киркенесе. Инцидент произошел на небольшой глубине у причала судоремонтной верфи «Кимек», где траулер ремонтировался. На борту находилось 26 человек, никто из них не пострадал.

На место происшествия выезжала полиция. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. О загрязнении акватории пока не сообщается. Вокруг траулера плавает только мусор. Меры по предотвращению возможного загрязнения уже приняты. Известно, что опрокидывание произошло из-за неравномерного распределения груза.

Ранее на рыболовецком судне «Восток», следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй, сообщал портал RIA56. Судно перестало отвечать на запросы. Спасатели ищут его.