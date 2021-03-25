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Российский траулер перевернулся при спуске на воду на норвежской верфи

Российский траулер перевернулся при спуске на воду на норвежской верфи

Осло, 25 марта. Траулер «Мелькарт» завалился во время спуска на воду. В районе ЧП работали водолазы. Дежурный менеджер станции отметил, что инцидент не приведет к загрязнению моря.

Рыболовное судно «Мелкарт» длиной 53 метра опрокинулось на бок в норвежском Киркенесе. Инцидент произошел на небольшой глубине у причала судоремонтной верфи «Кимек», где траулер ремонтировался. На борту находилось 26 человек, никто из них не пострадал.

На место происшествия выезжала полиция. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. О загрязнении акватории пока не сообщается. Вокруг траулера плавает только мусор. Меры по предотвращению возможного загрязнения уже приняты. Известно, что опрокидывание произошло из-за неравномерного распределения груза.

Ранее на рыболовецком судне «Восток», следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй, сообщал портал RIA56. Судно перестало отвечать на запросы. Спасатели ищут его.

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