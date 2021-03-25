Шалаевой не захотелось раздувать скандал вокруг слов Михалкова о гонорарах

Москва, 25 марта. Актриса Мария Шалаева отказалась отвечать режиссеру Никите Михалкову, который озвучил гонорары некоторых звезд. В том числе призывавших россиян выйти на незаконные митинги.

Михалков в программе «Бесогон» пристыдил актеров, которые просили молодежь «пойти погулять на улицу» во время несанкционированных акций и жаловались на жизнь в России при огромных заработных платах. Режиссер назвал гонорары Александры Бортич, Максима Виторгана, Павла Деревянко и многих других. Упомянул он и Шалаеву.

Актрисе, как оказалось, не хочется раздувать скандал вокруг слов Михалкова.

«Я за рулем. Говорить не очень удобно. Ребят, не надо, не начинайте. Зачем об этом говорить? Слушайте. Давайте не будем. Не раздувайте, забудьте», — заявила она «Телепрограмме».

Примечательно, что многие из упомянутых Михалковым артистов снимаются в фильмах, которым оказывает поддержку Фонд кино. Зачастую речь идет о невозвратных средствах, выдаваемых на производство картин.

По словам режиссера, Бортич получает за съемочный день около 200 тысяч рублей, Деревянко — на порядок больше. А Шалаева, утверждал Михалков, зарабатывает около 120 тысяч рублей за считанные часы на площадке.