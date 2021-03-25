Четыре жителя Новосибирска стали героями второго тома книги «100 подвигов обычных людей»

Новосибирск, 25 марта. Авторы книги "100 подвигов обычных людей" включили во второй том истории четырех новосибирцев, сообщили в пресс-службе проекта.

Читателей познакомят с историей матери-одиночки, которая воспитывает троих детей с ДЦП. Тройняшки появились на свет раньше установленного срока. Женщина воспитывает их сама, так как ее муж скончался в 2015 году. Сейчас жительнице Новосибирска оказывают помощь благотворительные фонды и неравнодушные люди. Также в книгу включили материал о 28-летнем парикмахере, который каждый вторник бесплатно стрижет особенных детей.

На страницах второго тома книги "100 подвигов обычных людей" рассказывается и о ветеринаре, который единственный в России создает 3D-протезы для животных. В заключении авторы проекта описали историю новосибирца, который спас двоих детей на озере Чебачье.

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