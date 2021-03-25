Посол Антонов: у России и США нет времени ссориться

Москва, 25 марта. Анализ российско-американских отношений состоялся на встрече в Госдуме РФ. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

По словам Антонова, сейчас у России и Соединенных Штатов нет времени ссориться. В ГД РФ проанализировали отношения между странами, все идеи будут учитываться в дальнейшем, уточнил российский посол.

Журналисты также поинтересовались, когда Анатолий Антонов вернется на работу в Вашингтон. Он ответил, что дата его поездки пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что посол РФ в США провел консультации в МИД России. Его приглашали, чтобы обсудить взаимодействие Москвы и Вашингтона.