Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с порталом «Русские Онлайн»

Санкт-Петербург, 25 марта. Сотрудничество с информационным порталом «Русские Онлайн» поможет Медиагруппе «Патриот» защищать информационный суверенитет России, заявил глава «Патриота» Николай Столярчук.

Сотрудничество между Медиагруппой «Патриот» и информационным порталом «Русские Онлайн» будет заключаться в обмене идеями и актуальной правдивой информацией, а также во взаимном цитировании материалов изданий, сообщил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. По его мнению новый партнер поможет поддерживать актуальную и правдивую информационную повестку в стране.

«Совместная работа патриотических СМИ очень важна. Противники страны не дремлют и через антироссийские СМИ пытаются дискредитировать руководство и политику России. Вместе мы сможем защитить информационный суверенитет нашей страны», — отметил он.

Главный редактор издания «Русские онлайн» Артемий Руст уверен, что сотрудничество с «Патриотом» будет продуктивным не только для партнеров, но и для всего общества. В условиях нарастающей информационной войны консолидация патриотических СМИ крайне важна, добавил он.

Ранее Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с изданием «Алтайская правда». Партнерство предполагает обмен контентом и информирование россиян о наиболее важных событиях в стране.