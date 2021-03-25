Матерый рецидивист из Ленобласти серпом убил местного жителя на почве ревности

Санкт-Петербург, 25 марта. Убийцей мужчины из Лодейного Поля оказался рецидивист. Он прикончил жертву при помощи серпа и закопал труп.

Полиция арестовала мужчину, который 10 лет назад серпом убил местного жителя, закопал труп и скрылся с места происшествия. Ранее подозреваемый был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести, хищение оружия и вымогательство.

Напомним, что рецидивист совершил преступление на территории сельскохозяйственного предприятия. Мотивом для убийства стала ревность.

В Адмиралтейском районе муж зарезал жену и попытался свалить вину на нее, сообщал ФАН.