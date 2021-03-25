Почти 600 случаев побочных эффектов от вакцины зафиксировали на Украине

Киев, 25 марта. Побочные эффекты от вакцинации препаратом CoviShield/AstraZeneca зафиксированы на Украине. Поступило 590 сообщений о побочных реакциях.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко и отметил, что в основном это предусмотренная реакция.

"Речь идет о головной боли, временном повышении температуры, усталости. Это предусмотренные реакции и побочные эффекты применения вакцин, которые доказывают, что вакцина работает, организм готовит иммунный ответ", – отметил замминистра.

В трех случаях пациентам после первой дозы препарата потребовалась медицинская помощь и наблюдение. Вакцинация является важнейшим инструментом для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, отметил Иващенко.

Украинские власти вводят третий локдаун в стране. Это может обрушить те сегменты экономики, которые пережили первые два, об этом заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский. Жесткие ограничения не дают положительного эпидемического эффекта, считает украинский экономист.