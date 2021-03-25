Воркутинская транспортная прокуратура провела проверку после жалоб жителей Заполярья

Сыктывкар, 25 марта. Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров провел онлайн-прием граждан и по результатам беседы направил обращение в Воркутинскую транспортную прокуратуру.

Представитель профсоюза участка Воркута сервисного локомотивного депо Печора (филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис») заявил о ненадлежащем обеспечении сотрудников средствами индивидуальной защиты. Правоохранители приняли во внимание данное обращение.

По итогам проверки в отношении организации возбуждено дело об административном нарушении по статье «Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты». Благодаря мерам прокурорского реагирования сотрудники участка обеспечены защитными масками в полном объеме. Еще три должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.

Великолукская транспортная прокуратура наряду с коллегами из Воркуты также провела проверку после личного приема прокурора Владимирова. Так, выяснилось, что Санкт-Петербург — Витебская дистанция гражданских зданий и сооружений не соблюдает требования пожарной безопасности. На станции Великие Луки не установлена система противопожарной защиты.