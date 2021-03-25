«Газпром» увеличил запасы газа на 480 млрд кубометров в 2020 году

Москва, 25 марта. Прирост запасов голубого топлива «Газпрома» по итогам 2020 года составил более 480 млрд кубометров, говорится в сообщении пресс-службы энергетического холдинга.

Компания подчеркивает, что запасы газа увеличиваются 16-й год подряд и превышают объем добычи. По предварительным данным, в прошлом году на территории РФ «Газпромом» было проведено более 5 тысяч квадратных километров сейсморазведочных работ методом 3D, пробурено свыше 57 тысяч метров горных пород, а также построены технически сложные скважины глубиной до 4,5 тысячи метров.

Большую часть геологоразведочных работ «Газпром» проводит в районе полуострова Ямал, на востоке России и на континентальном шельфе. Ресурсная база Ямальского центра газодобычи в 2020 году была увеличена — на приямальском шельфе открылось месторождение «75 лет Победы», запасы которого составляют 202,4 млрд кубометров.

Тем временем из-за холодного марта подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе продолжают терять запасы. В настоящее время они заполнены только на 31%. В «Газпроме» считают, что европейским потребителям в 2021 году придется закупать много дополнительного топлива, чтобы восполнить резервы.