Дробыш резко высказался о песне Манижи и Евровидении с его «горлопанством»

Москва, 25 марта. Продюсер и композитор Виктор Дробыш заявил, что не считает песню Манижи для Евровидения «стопудовым хитом», а сам конкурс назвал действом, где приветствуется «горлопанство».

О композиции «Русская женщина» и международном музыкальном конкурсе Дробыш резко высказался в YouTube-шоу «Алена, блин!». Продюсер подчеркнул, что песня Манижи не производит «сиюминутное впечатление».

«Ну вот лично на меня она не произвела [впечатление], и, судя по всему, много на кого не произвела», — констатировал он.

Дробыш считает, что на Евровидение нужно посылать неординарного и яркого исполнителя с песней, которая точно станет хитом.

«Все-таки Евровидение такое действо, где приветствуется либо горлопанство, когда кто-то выходит и прям рвет всех, либо что-то с фриками. Должен быть какой-то заход сбоку, как финны в свое время взяли, зашли с масками и роком. Либо это должен быть безусловный и стопудовый хит, как у [Александра] Рыбака в Москве», — объяснил он.

По мнению Дробыша, Россия в этом году по итогам конкурса окажется во второй десятке.

«И это никак не опускает ее (Манижу. — Прим. ФАН) как певицу. Просто мне кажется, что это приблизительно та же история, что и у меня с [Натальей] Подольской — мы не туда попали», — заключил он, вспомнив Евровидение 2005 года.

Евровидение в этом году пройдет в Роттердаме в мае. Букмекеры считают, что Манижа займет на конкурсе 13 место, а победа достанется Дестини Чукуньере из Мальты.