Киев, 25 марта. Украинский политик и экс-заместитель секретаря СНБО Ренат Кузьмин раскрыл бесчеловечные способы наживы Киева на пенсионерах, живущих в Донбассе.

Простые украинские граждане регулярно рассказывают Кузьмину свои проблемы. В эфире телеканала «Перший Незалежний» советник юстиции сообщил о вопиющей в своей бесчеловечности ситуации, с которой сталкиваются каждый месяц жители Донбасса пенсионного возраста.

«Мне позвонила пенсионерка из Донецка. Она говорила, что пенсия ее составлять 1 700 гривен. Чтобы получить эту пенсию, она должна проехать линию разграничения. Дорога из Донецка в пункт получения пенсии стоит 500 гривен в одну сторону и 500 гривен в другую. И вот она едет через два КПП, по шесть-восемь часов стоит в очереди, получает эти 1 700 гривен, отдает водителю тысячу, и эти семьсот гривен остаются ей на проживание до следующей поездки», — сокрушается Кузьмин.

Но эта ситуация — далеко не самое худшее, продолжает спикер. Сотни тысяч людей преклонного возраста в Донбассе вообще не получают помощи Киева. Политик подозревает власти в финансовых махинациях с пенсиями и наживе на жителях Донецкой и Луганской народных республик.

«И на эти 700 гривен нужно оплатить коммуналку, купить лекарства, что-то покушать и во что-то одеться. И таких как она — сотни тысяч пенсионеров. При этом интересная статистика: 121 тысяча пенсионеров на Донбассе за эти семь лет не получала вообще никакую пенсию. 121 тысяча человек! Получается, что за это время пенсионерам Донбасса недодали 2 миллиарда долларов США. Вопрос: а куда делись эти деньги? Их же выделяли для этих людей, а куда дели их? Если эти люди их не получили, то куда они делись? Украли или может в кредит кому-то отдали? Вот этим должна заниматься власть, а власть занимается политическими репрессиями!» — возмущен советник юстиции.

Еще в 2019 году стало известно, что Пенсионный фонд России взял на себя обязанность помогать жителям охваченных гражданской войной территорий Незалежной. Нагрузку ПФР оценил в 100 миллиардов рублей в год. Также власти ЛНР и ДНР своими силами выплачивают пенсии нуждающимся категориям населения и оказывают необходимую поддержку. Жители Донбасса могут воспользоваться правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке и претендовать на стабильные пенсии, в среднем, в два раза превышающие пенсионные выплаты на Украине.