Дело Тимы Белорусских о хранении наркотиков передали в суд

Минск, 25 марта. Прокуратура направила в суд дело известного музыканта Тимы Белорусских о хранении наркотиков. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители также сообщили, что Белорусских признал вину в совершении преступления. При этом певец изначально отрицал и сам факт задержание, и информацию о хранении крупной партии наркотических веществ.

По версии следствия, ночью 6 января 2021 года в одном из минских игровых клубов задержали 22-летнего молодого человека, сообщал ФАН. Во время обыска у него нашли гашиш и амфетамин. Позднее стало известно, что у музыканта обнаружили почти 2 килограмма наркотиков. Эту информацию подтвердили представители артиста.