Российским футболистам предрекли провал из-за Губерниева

Накануне, 24 марта, сборная России по футболу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре проводила выездной матч с командой Мальты. Несмотря на победу российских футболистов со счетом 3:1, многие спортивные эксперты и болельщики раскритиковали игру нашей команды, игроки которой, по их мнению, просто ходили по полю и выиграли только за счет ошибок мальтийцев.

Телекомментатор Дмитрий Губерниев, обычно не стесняющийся в выражениях по отношению к футболистам, призвал не оценивать этот матч и отреагировать на него как на тренировку.

«Этот матч вообще не нужно оценивать. Просто потому, что не нужно! Выиграли, и хорошо. Тренировки же как-то проходят мимо нас. Ну и вот, это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили. А смотреть будем дальше. С победой!» — написал он в Telegram.

Некоторые подписчики Губерниева выразили в комментариях свое разочарование от игры.

«Да уж, слабовато выглядели. Очки хоть взяли», — писали фанаты.

Другая часть читателей посоветовала Губерниеву обходить футбол стороной.

«Не лезь в мяч, Дима», — призвали одни.

«Ты еще на «Матч ТВ»? Провал. Переключился… Уберите биатлонистов от других игр, не используйте медиаигры и пиар», — высказались другие.

«Теперь у футболистов ноги в коленях неправильно будут сгибаться», — предположили фанаты.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России, многократная чемпионка Елена Вяльбе отказалась общаться с Губерниевым. После этого комментатор заявил, что на его вопросы может отвечать не каждый.