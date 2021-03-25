Россия добилась выдачи из Австрии обвиняемого в хищениях у Эрмитажа Бориса Мазо

Москва, 25 марта. Генпрокуратура России добилась выдачи из Австрии бывшего директора департамента управления имуществом минкульта Бориса Мазо, передает пресс-служба ведомства.

Экс-чиновника обвиняют в многомиллионных хищениях денежных средств Эрмитажа. По версии следствия, Мазо похитил более 900 млн рублей, выделенных на реконструкцию музея.

По версии следствия, в 2015 году в составе организованной группы, которую создал бывший заместитель Минкульта Григорий Пирумов, было совершено хищение в пользу злоумышленников. Получив возможность распоряжаться украденными деньгами, участники преступного сообщества обналичили 90 млн рублей. Из них 45 млн получил директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и сам Пирумов.

В 2019 году Борис Мазо обратился к властям Австрии с просьбой предоставить ему политическое убежище, сообщало Федеральное агентство новостей. Обвиняемый уверен, что возбужденное против него уголовное дело якобы является «политически мотивированным». Позднее Вена позволила экс-чиновнику переехать в страну.