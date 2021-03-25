Палата представителей Ливии призывает уволить главу Центробанка страны



Триполи, 25 марта. Парламент Ливии отказался согласовывать проект государственного бюджета, пока должность главы Центробанка занимает Садик аль-Кабир.

Спикер Палаты представителей Агила Салех потребовал от премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы выдвинуть кандидатуру нового руководителя ЦБ.

Глава кабмина уже начал поиск преемника на должность Аль-Кабира, который возглавлял ведомство порядка десяти лет.

По информации издания Sky News Arabia, временно исполняющим обязанности руководителя Центробанка может стать министр финансов Халид Мабрук. Таким образом новое правительство пытается ускорить процесс утверждения бюджета для эффективной работы исполняющей власти.

Ливийский политолог Моаз аль-Таджури заявил, что период деятельности Садика аль-Кабира в Центральном банке можно назвать «черным десятилетием». По его словам, политик поддерживал запрещенную на территории РФ организацию «Братья-мусульмане»1, а также обеспечивал ее укрепление и распространение в регионе.

В конце 2020 года экс-глава триполитанского Правительства национального согласия Файез Саррадж пытался отстранить руководителя Центробанка от должности, чтобы получить контроль над нефтяными доходами.

Премьер Дабиба ранее предложил план реализации госбюджета, согласно которому до декабря 2021 года переходная власть направит на зарплаты граждан Ливии порядка 33,5 млрд динаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.