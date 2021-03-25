Звезда «Кухни» Екатерина Кузнецова призналась, что развод с Прониным не прошел бесследно

Москва, 25 марта. Актриса Екатерина Кузнецова была счастлива в браке с Евгением Прониным. Но семейную жизнь разрушила измена мужа. Разрыв отношений для звезды «Кухни» не прошел бесследно.

Встретив Пронина, Кузнецова поняла, что это мужчина ее мечты. Им обоим нравилось нарушать какие-то общепринятые правила, они понимали друг друга с полуслова. Отношения были гармоничными, но измена артиста поставила точку в их браке.

Кузнецова считает, что ей и ее бывшему мужу нужны были совсем другие спутники жизни. Артистка до сих пор уверена, что женщинам не стоит полностью растворяться в мужчинах, а нужно быть прежде всего личностью.

«Развод не прошел бесследно для меня, но я не испытывала состояния, когда почва ушла из-под ног. Потому что была любимая профессия, свой круг общения, друзья, деньги, отложенные на черный день. Я ни о чем не жалею: сейчас я нравлюсь себе гораздо больше, чем раньше», — сказала актриса в интервью журналу «Атмосфера».

После развода она смогла найти свое счастье. Знаменитость познакомилась в Сочи с мужчиной по имени Максим. Известно, что новый спутник Кузнецовой владеет бизнесом на Шри-Ланке.