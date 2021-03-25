Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Директор Музея Победы получил от президента РФ награду за патриотическое воспитание

Директор Музея Победы получил от президента РФ награду за патриотическое воспитание

Москва, 25 марта. Руководитель Музея Победы Александр Школьник стал лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Информацию об этом сообщили СМИ. Российский общественник получил награду за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Премию президента РФ также получили гендиректор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников, автор исторических панорам и руководитель поискового отряда «Шлиссельбург» Дмитрий Поштаренко.

Они вместе со Школьником ранее организовали выставку «Подвиг народа» в Центральном музее Великой Отечественной войны. Она состоит из семи тысяч экспонатов.

Ранее стало известно, что Россия отправила документы по «нормандскому формату» странам ЕС.

Новости партнеров