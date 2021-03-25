Директор Музея Победы получил от президента РФ награду за патриотическое воспитание

Москва, 25 марта. Руководитель Музея Победы Александр Школьник стал лауреатом премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Информацию об этом сообщили СМИ. Российский общественник получил награду за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Премию президента РФ также получили гендиректор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников, автор исторических панорам и руководитель поискового отряда «Шлиссельбург» Дмитрий Поштаренко.

Они вместе со Школьником ранее организовали выставку «Подвиг народа» в Центральном музее Великой Отечественной войны. Она состоит из семи тысяч экспонатов.

Ранее стало известно, что Россия отправила документы по «нормандскому формату» странам ЕС.