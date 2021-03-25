Шотландский солдат договорился о свидании в Tinder и был похищен

Эдинбург, 25 марта. Солдата из Эдинбурга похитили и избили вместо свидания с девушкой из Tinder. Молодой человек оказался на больничной койке.

Британский военнослужащий договорился о встрече с девушкой, используя популярное приложение для свиданий Tinder. Каково же было его удивление, когда вместо прекрасного вечера его похитили и избили. О любви и вероломстве сообщает Daily Record.

По информации сотрудников правоохранительных органов, солдата похитили и взяли в заложники сразу после того, как молодой человек покинул казармы Дрегхорна в Колинтоне. Как оказалось, случай вызвал огромный переполох в Службе безопасности, что привело к экстренному протоколу и обязательному информированию высшего руководства.

Представитель военного ведомства подтвердил, что 18-летнего солдата доставили в медицинское учреждение сразу после того, как освободили. Компетентный источник, близкий к администрации гарнизона, отметил, что на военной базе было проведено совещание, чтобы проинформировать личный состав о нападении неизвестных лиц.

Как стало известно, парень переписывался в Tinder с одной шотландкой. Через какое-то время молодые люди договорились о свидании. Когда солдат прибыл по указанному адресу в один из отелей Эдинбурга, неизвестный мужчина якобы напал на него и отказался выпустить из помещения. Пока военнослужащего держали в своеобразном плену, он получил несколько травм.

Полиция немедленно приступила к расследованию инцидента, но официальных комментариев пока не поступило. Известно, что пострадавший идет на поправку, полученные им увечья не представляют опасности для жизни.