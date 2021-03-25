Постпред Ирана назвал неконструктивными претензии МАГАТЭ

Тегеран, 25 марта. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади раскритиковал заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Недавно глава МАГАТЭ сообщил, что будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) зависит только от прозрачности иранской ядерной программы. При этом он подчеркнул, что в распоряжении Тегерана имеются незадекларированные запасы урана.

Иранская сторона охарактеризовала высказывание Гросси как неконструктивное. Выступая перед журналистами, Гариб-Абади отметил, что подобного рода обвинения закрывают перспективу дальнейшей совместной работы по возобновлению работы СВПД.

Дипломат считает, что обсуждение таких вопросов, как ядерная сделка, в данном ключе наносит ущерб авторитету МАГАТЭ и деструктивно влияет на будущее соглашения, которое и без того в последние годы столкнулось со многими трудностями.

При этом Гариб-Абади напомнил, что разрушение СВПД — заслуга США, которые в одностороннем порядке вышли из договора, так и не выполнив его условий.

Несмотря на риторику возглавляемой Джо Байденом новой американской администрации о необходимости диалога с Тегераном, тема возвращения в СВПД пока так и не сдвинулась с мертвой точки.

Как отметил представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, несмотря на острую критику в адрес решений экс-президента США Дональда Трампа, американские политики не спешат от нее отказываться.

«Американцы утверждают, что «мяч находится на стороне Ирана». Но через два месяца после создания новой администрации США все еще нарушают СВПД и резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. Байден признал, что политика максимального давления Трампа провалилась, но она по-прежнему действует. Жесткие санкции против иранского народа ни к чему нас не приведут», — написал Тахт-Раванчи.

US claims the "ball is in Iran's court". But 2 months into its new admin, US is STILL in violation of JCPOA and UNSCR 2231.



Biden admin admitted that Trump's max pressure policy failed; yet that policy is STILL in place.



Cruel sanctions on Iran’s people won't get US anywhere. — Majid Takht Ravanchi (@TakhtRavanchi) March 24, 2021

Иранский дипломат таким образом ответил на недавние заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена, который на одной из последних пресс-конференций отметил, что Вашингтон открыт для дипломатии и ждет инициативы со стороны Тегерана.

Иран пошел на сокращение своих обязательств по статье СВПД № 36 спустя несколько месяцев после выхода США из сделки и введения Дональдом Трампом нескольких пакетов санкций, противоречащих условиям совместного договора. В ответ предприятия Исламской Республики начали производить обогащение урана до 20%, пригодного для создания ядерного оружия. На сегодня Тегеран существенно нарастил количество подобных радиоактивных веществ, что становится причиной усиления международной напряженности.

Кроме того, с 23 февраля 2021 года ядерная программа Ирана стала менее прозрачной — теперь инспекторы Международного агентства по атомной энергии лишились возможности проводить спонтанные проверки входящих в их ведомство объектов. По договору с Тегераном, на протяжении еще трех месяцев специалисты МАГАТЭ смогут посещать иранские объекты, однако только при условии предварительного согласования. Не исключено, что по истечении этого срока доступ к ним и вовсе будет полностью закрыт.

Сейчас ситуация становится такой, какой была еще до заключения СВПД. Разница заключается в том, что за время действия договора Иран смог открыть массу новых военных объектов и подземных ракетных баз.

Позиция Тегерана неизменна — иранская сторона не отказывается от возвращения к ограничениям по своей ядерной программе, однако перед этим требует снятия санкций со стороны США и других европейских стран, что и было предписано по условиям СВПД. Новый глава Белого дома Джо Байден в свою очередь недавно распорядился пролонгировать существующие экономические ограничения. К этому решению его подталкивает американское законодательство, обязывающее президента продлевать действие санкций в случае несоблюдения Ираном договоренностей по ограничению ядерной программы.

При этом, Байден выказывал намерения найти способы снизить финансовое давление на Тегеран при условии сохранении санкций. Соответствующие меры уже были приняты: некоторые иностранные счета Тегерана после одобрения со стороны Вашингтона были разморожены. Несмотря на это иранская сторона пока отказывается от дипломатических встреч, настаивая на полном снятии ограничений.