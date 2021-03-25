«Людям виднее». День работника культуры. ФАН-ТВ

Ежегодно 25 Марта российские работники культуры отмечают свой профессиональный праздник.

В этот день мы поздравляем хранителей и создателей культуры — сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организаций, специалистов домов культуры, коллективы художественной самодеятельности.

Культура влияет на образование, эстетическое воспитание, самосознание детей и молодежи; она мотивирует созидание и творческий поиск. Поэтому сегодня наша ведущая вместе со съемочной группой отправилась в Ленинградскую областную библиотеку.