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ФАН-ТВ

«Людям виднее». День работника культуры. ФАН-ТВ

Ежегодно 25 Марта российские работники культуры отмечают свой профессиональный праздник. 

В этот день мы поздравляем хранителей и создателей культуры — сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и концертных организаций, специалистов домов культуры, коллективы художественной самодеятельности.

Культура влияет на образование, эстетическое воспитание, самосознание детей и молодежи; она мотивирует созидание и творческий поиск. Поэтому сегодня наша ведущая вместе со съемочной группой отправилась в Ленинградскую областную библиотеку.

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