В Sohu рассказали, как новейшая артустановка «Армат» повысит мощь ВМФ РФ

Пекин, 25 марта. Новейшая российская корабельная пушка А-192М «Армат» значительно повысит мощь Военно-морского флота РФ, пишут китайские аналитики.

Серийное производство нового палубного артиллерийского орудия А-192М недавно стартовало в России, напомнили эксперты издания Sohu, эксклюзивный перевод статьи которых представляет Федеральное агентство новостей. По их словам, это говорит о полной готовности пушки, а также о перспективах ее выхода не международный оружейный рынок в будущем.

Новое детище российских инженеров представляет собой автоматическое артиллерийское орудие калибра 130 миллиметров. Эксперты напомнили, что пушка была успешно испытана в 2018 году на фрегатах ВМФ РФ «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». В своем материале авторы обратили внимание на разработанное еще в СССР орудие АК-130. По их словам, оно было весьма скорострельным из-за наличия сразу двух стволов, однако масса подобной конструкции достигала 94 тонн. Ввиду этого пушка могла быть установлена лишь на тяжелых эсминцах и крейсерах.

Россия в настоящий момент не производит крупногабаритные боевые корабли подобных классов, ввиду чего возникла потребность в оснащении 130-миллиметровым орудием более легких образцов, считают китайские журналисты. Они подчеркнули, что «Армат» имеет только один ствол калибра 130 мм, из-за чего вес установки составляет 58,7 тонны. А-192М может поражать наземные и морские цели на удалении до 23 километров, а воздушные — до 18 километров. Скорострельность орудия достигает 30 выстрелов в минуту.

«Армат» имеет всего один ствол и меньшую скорострельность, чем АК-130, однако облегченная конструкция и современные системы управления позволят устанавливать подобное орудие на небольшие корабли водоизмещением от двух тысяч тонн, констатировали аналитики. По их словам, эффективность пушки может быть также повышена за счет создания новых дальнобойных снарядов. Журналисты добавили, что А-192М значительно повысит возможности и боевую мощь ВМФ России.

Ранее стало известно, что новейшие отечественные суда «Вятка» и «Волга», постройка которых осуществляется сотрудниками керченского предприятия «Залив», войдут в состав ВМФ РФ в 2023-24 годах.