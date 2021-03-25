Американский рынок акций закрылся снижением основных индексов

Москва, 25 марта. Фондовые индексы США завершили торговую сессию снижением. Инвесторы избавляются от акций технологических компаний, отметившихся ростом в прошлом году.

Несмотря на то что на старте торгового дня все три основных индекса продемонстрировали рост, к концу сессии они снизились. Промышленный индекс Dow Jones упал на 3,09 пункта, до 32 420,06 пункта. Nasdaq закрылся снижением на 265,81 пункта, опустившись до 12 961,89 пункта. Индекс технологических компаний при этом потерял 21,38 пункта и составил 3889,14 пункта.

Четвертый день подряд снижается доходность десятилетних казначейских бумаг. На прошлой неделе она достигала 1,730%, а сейчас находится на отметке 1,613%.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступая перед банковским комитетом сената, заявил, что не обеспокоен увеличением доходности гособлигаций. По его мнению, этот рост — реакция на новости о вакцинации и восстановление экономики.

Рубль в начале торгового дня незначительно укрепился к доллару. По данным торгов Московской биржи, стоимость американской валюты составляет 76,59 рубля.