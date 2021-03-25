Герой России Дмитрий Перминов: С песней Моргенштерна в бой не пойдешь

Те, кто выбрал путь службы в Росгвардии, — патриоты, стоящие на страже Родины и народа. Об этом заявил ФАН ветеран МВД, Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Перминов в преддверии пятилетия войск нацгвардии и 210-летия сил правопорядка.

Срочную службу Перминов проходил с 1998 по 2000 годы. По его мнению, армия — хорошая школа жизни. В армии не получится спрятаться за спины старших товарищей или родителей — приходится отвечать за свои слова и поступки.

«В армии я служил в роте разведки. Нам повезло с нашими офицерами. Все они прошли через горячие точки: Афганистан, Первая и Вторая кампании в Чечне… Эти офицеры пользовались у нас уважением и учили нас не по книгам, а исходя из личного боевого опыта. Учили строго, спрашивали жестко. Именно благодаря их жесткости мы и выжили. Я безмерно благодарен нашим командирам и ребятам, с которыми мне довелось служить», — заявил Герой России.

Собеседник агентства добавил, что армия дала ему настоящую мужскую дружбу: он приобрел друга и брата, с которым до сих пор вместе. Александр Мошкин, будучи раненым, сумел вытащить тяжелораненого Перминова с поля боя и спас его. Их дружба длится уже более двадцати лет.

Офицер старается вспоминать не смертельно опасные ситуации, из которых он чудом выходил живым, а хорошее и доброе.

«Что мне запомнилось на той войне? Когда мы ехали с операции в Дагестане, с нашей колонной БТР поравнялась машина «Нива» с прицепом — люди ехали с бахчи. Местные ребята кричали нам слова поддержки. Они благодарили за помощь и защиту. Парни передавали угощение бойцам и буквально завалили наши бронемашины арбузами и дынями», — рассказал Перминов.

Еще офицеру спецназа запомнилось, как после тяжелого дня сослуживцы собирались вечером, пели, играли на гитаре.

«Трудно передать словами, что я чувствовал в те минуты после пережитого днем. Ощущение, что ты частица единого, сильного и мощного. Это незабываемо. Нам песня строить и жить помогает. Песня помогает и воевать. Правда, с песней Моргенштерна в бой не пойдешь... Мы пели «Группу крови» Цоя, песни Талькова...» — поделился эмоциями Перминов.

На прощание собеседник ФАН добавил, что сегодня росгвардейцы стоят на переднем крае: они борются с преступностью, одними из первых приходят на помощь людям в чрезвычайных ситуациях, спасают людей при пожарах и наводнениях. Многие из них имеют опыт боевых действий.

«Эти парни, рискуя жизнью и здоровьем, хранят покой своих сограждан. Те, кто выбрал путь службы в Росгвардии, — патриоты. Эти люди защищают нашу страну. Иногда они погибают, спасая других», — констатировал Дмитрий Перминов.

Ветеран боевых действий поблагодарил тех, кто стоит на страже Родины и народа. Он пожелал им меньше опасности и риска и попросил помнить — их ждут дома.

29 августа 1999 года в составе роты 22-й отдельной бригады оперативного назначения Дмитрий Перминов принял бой с бандитами, которые удерживали гору Чабан в Буйнакском районе Дагестана. Высота была захвачена. Боевикам подошло подкрепление, отряды Хаттаба и Шамиля Басаева с десятикратным преимуществом в живой силе пошли на штурм. В окоп, где находились восемь бойцов, боевики забросили гранату. Офицер спецназа успел ее схватить и бросить за бруствер. Этим он спас товарищей. Во время броска взрывом герою оторвало кисть правой руки, но он продолжил держать оборону. Когда надежда остаться в живых иссякла, на помощь пришел отряд спецназа «Русь».

За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, рядовому Перминову было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».