Скандально известный журналист, политик, блогер Ксения Собчак предвидела критику в свой адрес за интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым. Однако от идеи сделать сюжет о мучителе несовершеннолетних девочек не отказалась.

Преступник Мохов совсем недавно освободился из мест заключения. Мужчина отбывал наказание за похищение и удерживание в плену двух девушек, а также совершение над ними сексуального насилия. Свою историю он рассказал популярной телеведущей. Из-за этого интервью зрители выразили Собчак презрение и ненависть. Но звезда была к этому готова.

«Я наперед знаю, что под этим видео будет много дизлайков и комментариев [в духе]: «Зачем вообще давать слово маньякам?» — обратилась знаменитость к своим подписчикам в Instagram.

Негативную реакцию зрителя на фильм про маньяка Ксения Собчак объяснила тем, что «завистникам и врагам лишь бы найти повод покритиковать, не важно, за что». И дала отсылку к интервью журналистки Саши Сулим с ангарским маньяком Михаилом Попковым, который в период с 1992 по 2010 год совершил 90 доказанных убийств в Иркутской области. Однако работа Сулим, по словам Собчак, была не так сильно подвержена критике.

«Это наш осознанный выбор — мой и моей команды. И это наше право как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию», — объясняет свою позицию знаменитость.

Телеведущая подчеркнула, что многие художественные фильмы содержат куда более страшные сцены насилия, нежели ее беседа с маньяком Моховым. Однако жестокие кадры из лент не вырезаются и остаются в открытом доступе.

В послании пользователям Сети Ксения Собчак обратила внимание на то, что интервью с маньяком или фильм о нем не какая-то форма комплимента.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отстранить телеведущую Ксению Собчак от эфира. Причиной такого требования стало как раз нашумевшее интервью со скопинским маньяком.