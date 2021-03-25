Во ВЦИОМ рассказали о доверии россиян к выборам

Большинство россиян доверяют выборам, которые проходят на территории РФ. Об этом в четверг рассказал руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов, передает корреспондент ФАН.

«74% россиян считают, что на выборы большинство людей приходят добровольно, по собственной инициативе. При этом только 20% заявили о принуждении или указании», — сказал Мамонов на I Всероссийском электоральном экспертном форуме.

По словам эксперта, 57% граждан России считают, что выборы в их регионе проходят и подсчитываются честно. Только 8% опрошенных непосредственно столкнулись с нарушениями. Мамонов отметил, что нужно разделять личное мнение людей и опыт. Так, 48% респондентов заявили о том, что слышали о нарушениях.

«Есть проблема, что вокруг выборов формируется негативный фон. Когда мы говорим о выборах, то желательно в коммуникациях обращаться к опыту людей. Ситуация с доверием управляемая, здесь можно воздействовать на людей, приводить доводы», — пояснил социолог.

Также он добавил, что 49% россиян назвали выборы в стране конкурентными, допустив, что у оппозиционных кандидатов есть возможность участвовать в выборах. Одновременно 35% убеждены в недопуске таких кандидатов.

«Интересно, что 43% сообщили, что у всех кандидатов одинаковый доступ к агитации, но 47% заявили о неравномерности. Но при этом люди говорят о разных финансовых возможностях кандидатов — это естественный фактор, на который сложно повлиять», — сообщил представитель ВЦИОМ.

Ранее Центризбирком России подвел итоги работы за пять лет. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что это открытость избирательной системы и разработка новых стандартов, развитие цифровой платформы и борьба с нарушениями.