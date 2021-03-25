Диалог, а не давление на Венесуэлу: Аргентина выходит из Группы Лимы

Аргентина покинула состав Группы Лимы из-за несогласия с позицией организации по текущей ситуации в Венесуэле. Министерство иностранных дел заявило, что дальнейшее участие в давлении на признанное правительство в Каракасе не соответствует целям, которые ставит перед собой руководство Аргентины и президент Альберто Фернандес.

«Аргентина официально оформила свой выход из Группы Лимы. Действия, которые организация продвигает на международном уровне с целью изолировать правительство Венесуэлы и его представителей, ни к чему не привели. Участие венесуэльской оппозиции в качестве еще одного члена Группы сформировало определенные цели, которые наше правительство не могло и не может поддержать», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

La República Argentina formalizó hoy su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al pueblo venezolano y a sus representantes, no han conducido a nada. https://t.co/hOLqC3NbrH pic.twitter.com/n4XrKFDnrz — Cancillería Argentina ???????? (@CancilleriaARG) March 24, 2021

Международная организация Группа Лимы была создана в 2017 году и ставила своей целью нормализацию обстановки в Венесуэле в условиях широкомасштабного гуманитарного кризиса и резкого падения госдоходов в результате американских санкций. С самого начала работы на организацию оказывало значительное влияние администрация Дональда Трампа, выступающая против официальных властей Венесуэлы. В рамках Группы Лимы были предприняты шаги, нацеленные на дальнейшую международную изоляцию правительства в Каракасе и расширение международного давления.

При этом Группу Лимы поддерживают Организация американских государств (ОАГ) и Европейский союз, политика которых в Западном полушарии во всех случаях соответствует интересам США.

Диалог, а не давление

В заявлении о выходе из Группы Лимы МИД Аргентины подчеркивает, что лучшим способом помочь Венесуэле в условиях кризиса является диалог со всеми политическими группами в стране, включая парламентскую и непарламентскую оппозицию, действующие власти в Каракасе, католическая и протестантская церковь, бизнес и профсоюзы трудящихся.

«Лучший способ помочь венесуэльцам — способствовать установлению инклюзивного диалога, в котором все стороны будут участвовать на равных условиях», — уверены в МИД Аргентины.

Internacional | El Gobierno de #Argentina, presidido por el peronista Alberto Fernández, anunció este #24Mar su retiro del Grupo de Lima, creado en agosto de 2017 por una docena de países de América para tratar la situación de #Venezuela https://t.co/0tX8VgVdB4 — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 25, 2021

При этом Каракас должен осознавать, что создание условий для подобного диалога является прежде всего обязанностью действующих властей в страны, подчеркнули в Буэнос-Айресе.

Кризис в Венесуэле

Венесуэла находится под санкциями США на протяжении длительного времени. Количество ограничений против Каракаса значительно выросло в 2019 году, когда президент Николас Мадуро переизбрался на второй срок. Введение санкций против нефтяной промышленности — основного источника доходов страны — наряду с падением цен на нефть стало причиной расширения экономического кризиса в Венесуэле. В докладе Центра по экономическим и политическим исследованиям (CEPR) было отмечено, что с января 2019 года из-за санкций добыча нефти сократилась на 431 тыс. баррелей в день, или на 36%. К 2020 году доходы бюджета Венесуэлы сократились в более чем 100 раз по сравнению с 2014 годом.

Группа Лимы открыто осудила президентские выборы в 2019 году, назвав их «несправедливыми и недемократичными». После победы Николаса Мадуро страны-члены Группы Лимы отозвали своих послов в Венесуэле, а позже объявили о включении самопровозглашенного «временного правительства» под руководством бывшего президента Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в состав организации. В Каракасе этот жест был воспринят как исключительно недружественный шаг, направленный на подрыв суверенитета Венесуэлы.

В заявлении МИД Аргентины упоминаются введенные против Венесуэлы санкции США, которые повлияли на осуществление прав человека в стране. Тот факт, что американские санкции негативно повлияли на обстановку в стране, был признан управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Спецдокладчик ООН по отрицательному воздействию односторонних санкций Елена Довгань также в феврале 2021 года выступила с докладом, в котором подчеркнула, что введенные Штатами и ЕС санкции против правительства Венесуэлы нарушают основные права человека. Ограничения ведут к распространению бедности, падению уровня жизни и качества здравоохранения и вызвали тяжелейшие страдания венесуэльского народа из-за политических интересов США.

24 марта государственные телеканалы Венесуэлы — VTV, Telesur, а также агентство AVN выпустили специальные сообщения в связи с выходом Аргентины из Группы Лимы.

Оппозиционный венесуэльский аналитик Педро Марио Бурелли назвал «хорошей новостью» подобное решение аргентинского лидера. По его словам, президент Фернандес принял такое решение, потому что пошел на поводу у вице-президента Аргентины.

«Если бы Аргентина осталась в этом блоке, это было бы хорошо для оппозиции страны. Этот вопрос стал одним из требований групп, связанных с Кристиной Киршнер (вице-президент Аргентины с 2019 года — Прим. ФАН), которая является идеологическим союзником Венесуэлы», — отметил Бурелли.

С другой стороны, Хосе Крус Кампаньоли, бывший депутат и член аргентинской политической группы Espacio Puebla, напомнил, что Группа Лимы «была вдохновлена ​​Дональдом Трампом, Иваном Дуке, Себастьяном Пиньерой и Маурисио Макри ради дестабилизации ситуации в Венесуэле».

Политика Аргентины в отношении боливарианской республики поменялась после прихода в декабре 2019 года к власти социалиста Альберто Фернандеса, который находился в оппозиции к правительству Макри.