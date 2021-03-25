Модный эксперт высоко оценила образ помолодевшей Ларисы Гузеевой

Москва, 25 марта. Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с ФАН отметила, что новый образ известной актриса и телеведущей Ларисы Гузеевой, созданный для телепроекта «ТикТок Талант», вписывается в модные тенденции весенне-летнего сезона 2021 года.

Лариса Тимиряева указала, какие тренды были использованы в новом образе телеведущей.

«Лариса применила самые модные тенденции весенне-летнего сезона 2021 года: рубашка — как второй слой, а клетка добавила модного градуса. Тренд на многослойность и минимализм, — отметила модный эксперт. — Деним также на пике моды. Модель ее куртки современная, объемная и с модными разрезиками».

Стилист-имиджмейкер высоко оценила новый образ Гузеевой.

«Лариса пытается максимально приблизить себя к молодежному стилю, она в модной тенденции расслабленности и многослойности, — дала свою оценку Тимиряева. — Надо заметить, все достойно, она в этих образах абсолютно органична».

В заключение стилист-имиджмейкер добавила, что выбор наряда для телеведущей отвечает, в первую очередь, молодежной направленности шоу.

«Какая площадка — такой и имидж, — сказала модный эксперт. — Это не стиль, а образ, а он создается под ситуацию».

Ранее знаменитая телеведущая Лариса Гузеева оценила свой яркий молодежный образ, который был создан специально для нового шоу «ТикТок Талант», премьера которого состоится на телеканале «Пятница!» в конце марта. В телевизионном проекте она станет одним из членов жюри.

Корреспондент ФАН побывала на съемках одного из выпусков шоу, посмотрела, как удалось совместить традиционный телевизионный формат с молодежной социальной сетью, а также пообщалась с ведущими и членами жюри.