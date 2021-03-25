История праздника не столь давняя, как самого театра. Но можно уверенно утверждать, что для международного культурного пространства эта дата значима. Впервые Всемирный день театра состоялся в 1961 году. И с тех пор он ежегодно собирает в «храмах культуры» тысячи людей, которые стремятся прикоснуться к драматическому искусству.

Когда состоится День театра в России в 2021 году? Каковы традиции праздника? И как правильно отметить его тем, кто не служит Мельпомене, но хочет оставаться в курсе современных театральных тенденций? Об этом — в материале ФАН.

27 марта – День театра в России и мире

С инициативой об учреждении праздника 60 лет назад выступили представители Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО. Идею поддержали все страны, где на тот момент были созданы национальные представительства МИТ, в том числе и Советский Союз.

На первом же международном конгрессе была определена и дата — 27 марта. Ни в одной из стран она не признана официальной, государственной, а потому выходным днем праздник не стал нигде, в том числе и в России. Однако в этом году дата выпадает на субботу. А это значит, что сложно придумать лучшую причину посетить премьеру или популярную постановку в своем городе.

За десятилетия сформировались и традиции празднования в России. Одна из них — почетная миссия представительств министерств культуры, региональных и местных администраций поздравлять с профессиональным праздником актеров, режиссеров и сотрудников театральных коллективов, которых принято называть техническими специалистами. Среди них — светотехники, звукоинженеры, костюмеры, даже билетеры и гардеробщики. Ведь, как известно, «театр начинается с вешалки», а значит, второстепенных сотрудников в нем не бывает.

Как отметить День театра в 2021 году

Не менее ценной стала и другая традиция. К этому дню театры готовят премьерные показы спектаклей. И пусть не в каждом городе есть академические и профессиональные коллективы, познакомиться с творчеством местных театральных трупп, конечно же, стоит.

Можно отправиться на спектакль в гордом одиночестве: театральный этикет этого не исключает. Более того, современные постановки нередко приветствуют вдумчивый просмотр и единение зрителя с происходящим на сцене. Можно приобрести пару билетов в партер на громкую премьеру и отправиться туда с другом или близким человеком. И этот подарок будет оценен по достоинству: по результатам опроса ВЦИОМ, 40% россиян хотели бы получить билет в театр в качестве презента, но вот покупают и делают такие подарки совсем нечасто.

К сожалению, цена на билеты, особенно на премьерные показы, «кусается». И это одна из причин, почему многие россияне отказывают себе в удовольствии посещать спектакли. А потому есть смысл проследить за афишами и новостями в местных СМИ: случается, что к празднику «храмы культуры» распахивают двери для всех желающих и проводят бесплатные спектакли.

Афиша Дня театра в 2021 году

В нынешнем году настоящий подарок зрителям подготовил телеканал «Культура». С 10.00 утра 27 марта в эфире стартует театральный марафон, в котором примут участие ведущие театральные коллективы страны. Трансляция продлится до полуночи, а программа будет насыщенной. Постановки «Современника», «Ленкома», Малого театра и «У Никитских ворот» посвящены нестареющей классике, а современную драматургию покажут «Школа современной пьесы», «Практика», Театр имени Маяковского.

В Тюменском государственном институте культуры в этот день распахнет двери выставка «За кулисами театра». Специальную экспозицию подготовили и в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль». В домах культуры, библиотеках и музеях пройдут детские театральные фестивали, творческие вечера, капустники, встречи с актерами и режиссерами. Зрителям остается лишь выбрать, провести ли этот день перед телевизором или отправиться на одно из интересных мероприятий. Пусть выбор непростой, но приятный.